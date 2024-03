Chegando mais uma terça-feira no BBB 24 e com ela vem a proximidade de uma nova votação para o paredão! Desta vez, foi pedido um paredão quádruplo? Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão na disputa pela preferência do público, e somente um deles será eliminado da casa.





Assim como tem ocorrido nas últimas semanas, desta vez seu voto é para ELIMINAR! Ou seja, o participante que receber o MAIOR número de votos será o próximo a deixar a competição.

Fonte: gshow