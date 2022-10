Manaus completa 353 anos sendo destaque por sua multiculturalidade

Exuberante e diversa, a cidade de Manaus completa, na segunda-feira (24/10), 353 anos sendo destaque por sua multiculturalidade. Conhecida por seu calor e belas paisagens, a capital do Amazonas é uma grande metrópole localizada no coração da Amazônia e possui uma cena cultural que mistura ancestralidade e o urbano, carregando a força do Norte do Brasil em uma combinação única e que encanta seus visitantes.

Em celebração pelo aniversário de Manaus, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) preparou um roteiro com muita arte e cultura pelas ruas da capital.

Teatro Amazonas

O roteiro começa pelo suntuoso e imperdível Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896 e situado no Largo de São Sebastião, é o principal cartão-postal da cidade. Imponente, chama atenção por sua cúpula colorida com as cores da bandeira brasileira e pelo seu interior luxuoso, herança dos tempos áureos da borracha.

O Teatro funciona de terça a sábado, das 9h às 17h. Todas as visitas ao local são guiadas, sendo o valor de entrada é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para turistas. Para os amazonenses, a entrada é gratuita, bastando apresentar um documento oficial de identificação.

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

A próxima parada do roteiro é o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, um rico e vasto espaço dedicado à cultura amazônida. O complexo conta com biblioteca, exposições temporárias e permanentes, mas o destaque é o Museu do Homem do Norte.

O museu conta com quatro ambientes: a Sala dos Estados, com exposições sobre as sete unidades federativas que compõem o Norte do Brasil; a Sala dos Rituais que, por meio de objetos arqueológicos, mostra os diferentes rituais dos povos originários; a Sala da Cultura Cabocla, que apresenta o ciclo da borracha e as lendas da região; e a Sala de Cinema Silvino Santos que exibe filmes voltados para a história do caboclo.

O Centro Cultural Povos da Amazônia está localizado na avenida Silves, 2.222, antiga Bola da Suframa, e funciona de terça a domingo, das 9h às 15h. A entrada é gratuita.

Palacete Provincial

A terceira parada é o Palacete Provincial, prédio fundado em 1874 e que atualmente abriga cinco museus diferentes: Museu da Imagem e do Som, Museu de Arqueologia, Museu de Numismática do Amazonas, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado. Por conter diversas exposições, o espaço cultural é um prato cheio para seus visitantes.

O Palacete está localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro, e funciona de terça a sábado, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

Centro Cultural Palácio Rio Negro

Nosso último destino é o Centro Cultural Palácio Rio Negro. Construído em 1903, o prédio funcionou como sede do Governo do Estado e, em 3 de outubro de 1980, foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas.

Por conta de seu opulento estilo arquitetônico e importância histórica, o prédio foi transformado em centro cultural. O espaço conta com exposições e salas para diversas atividades culturais, e oferece ainda visitação guiada, que relata a história e conta curiosidades do local.

O Centro Cultural Palácio Rio Negro tem entrada gratuita, funciona de terça-feira a sábado, das 9h às 17h e está localizado na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro.

Gostou do roteiro? Que tal comemorar o aniversário de Manaus curtindo tudo o que a cidade tem de melhor para oferecer?