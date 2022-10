No interior do AM homem é morto e rival deixa faca cravada no pescoço da vítima

MANAUS – Na madrugada desta sexta-feira, (21), uma homem identificado como “André Lombra”, foi brutalmente assassinado com várias facadas pelo corpo. O fato ocorreu no Castanhal no bairro da União. A vítima foi assassinada com aproximadamente vinte facadas.

André na tentativa de escapar já golpeado, teria deixado marcas de sangue na paredes das residências, ainda sendo golpeado fatalmente com uma facada no pescoço ficando a arma branca ficou encravada.

A remoção do corpo se deu por volta das 5h da manhã e o corpo está no Instituto Médico legal do município, esperando por familiares da vítima.

Ainda não sabe qual a motivação do assassinato brutal.

Por Correio da Amazônia