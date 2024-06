Manaus inaugura segunda etapa do parque linear Amazonino Mendes

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), inaugurou, ontem terça-feira, 25/6, a segunda etapa do parque linear Amazonino Mendes, localizado entre as zonas Norte e Leste da capital. O prefeito David Almeida, acompanhado do titular do Implurb, Carlos Valente, e demais autoridades, realizaram a entrega da nova área do parque, que é resultado de convênio firmado com o governo do Estado.





Essa etapa do parque fica em uma área urbana de aproximadamente 5,1 mil metros quadrados, contando com mais dois quiosques, uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia, uma academia ao ar livre, um playground, um playground inclusivo, dois paraciclos, estacionamento e área administrativa, além da ciclovia, passeio e pista de caminhada.

O prefeito David Almeida agradeceu a parceria com o governo, que garantiu entregar a segunda etapa do maior parque linear da cidade atendendo duas zonas da cidade que necessitavam de um espaço como esse.

“Dessa forma, com a gente entregando mobiliários dessa magnitude, estamos melhorando a qualidade de vida da população. Nós estamos nas duas maiores zonas da cidade, que careciam de maiores investimentos em entretenimento, esporte, lazer e na questão social. Com essa entrega estamos fazendo justiça com a população das duas zonas e de toda a cidade, que com certeza vai vir, passear, frequentar e visitar esse parque”, sugeriu o prefeito, que também convidou a população para a entrega do parque Gigantes da Floresta, na próxima quinta-feira, 4/7.

O primeiro parque linear da capital tem projeto arquitetônico do Implurb e está situado em uma área de mais de 134 mil metros quadrados, tendo três etapas de construção. O diretor-presidente do instituto, Carlos Valente, destacou a presença de famílias e crianças já se apoderando do parque, demonstrando que a gestão municipal atingiu seu objetivo, de proporcionar um espaço público para as pessoas poderem socializar e se divertir ao ar livre.

“A gente vê aqui crianças brincando, garotos de 8, 9 anos brincando com seus pais na quadra de basquete. É muito bacana a gente ver a população do entorno das zonas Norte e Leste, vindo para esse parque, curtindo, se apoderando e se empoderando desse parque. É por isso que a gente fica muito feliz de o prefeito David Almeida ter aceitado esse desafio. Isso, que antes era uma área que a gente olhava e não tinha nada, nenhuma perspectiva. As pessoas apenas passavam e nem olhavam para cá. Hoje, as pessoas passam, vêm se divertir, se reunir com a família, trazer os filhos e as crianças”, destacou.

O playground inclusivo do parque foi muito celebrado por Maria Fernanda Mota, de 9 anos. “Achei muito legal, brinquedos próprios para cadeirantes. Eu gostei muito mesmo. Agradeço a cada um que fez essa parque para nós, cadeirantes”, disse Maria Fernanda, que estava acompanhada do irmão, que aprovou a entrega da prefeitura. “Eu achei muito bom, porque ela brinca, se diverte. Eu fico muito feliz”, contou Rafael Ribeiro.

O vigilante Armando Mendonça aproveitou a inauguração e levou o neto para passear na nova etapa do parque Amazonino Mendes. “Isso é muito bom para a gente, tanto é que já trouxe o meu neto para dar uma volta com ele. Estamos muito felizes com esse investimento realizado na nossa região”, afirmou.