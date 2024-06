Força Nacional envia 80 brigadistas para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) anunciou o envio de 80 agentes da Força Nacional para combater os incêndios no Pantanal, Mato Grosso do Sul. Mais de 600 mil hectares foram destruídos pelo fogo em 2024.





O grupo inclui 40 militares do Corpo de Bombeiros, com chegada prevista para quinta-feira (27), e os demais 40 no sábado (29). O estado decretou emergência devido aos mais de 3 mil focos de incêndio registrados até 25 de junho.

O MJSP informou que a operação contará com caminhões de combate a incêndios, drones, geradores de energia, dispositivos GPS e Equipamentos de Proteção Individual (EPI). A ação foi solicitada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) conforme a portaria nº 641/2024.

Fonte: g1