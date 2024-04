Manaus Mais Cidadã: 5ª edição atende 20 mil moradores da zona Oeste

A 5ª edição do programa “Manaus Mais Cidadã” foi um sucesso estrondoso, com cerca de 20 mil atendimentos prestados à comunidade do Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da cidade. A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Manaus através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), demonstrou o compromisso em promover o bem-estar e a cidadania para todos os cidadãos, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades no acesso aos serviços públicos.





Desde as primeiras horas da manhã até o final do dia, a escola municipal Santa Rosa II se transformou em um hub de serviços, com mais de cem ofertas públicas gratuitas disponíveis em um só local. Os destaques foram os serviços relacionados ao Cadastro Único, licenciamento de veículos, cuidados com a saúde, suporte social, orientação jurídica e muitos outros.

O vice-prefeito e secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, enfatizou a importância da descentralização dos serviços, facilitando o acesso para aqueles que não conseguem buscar atendimento durante a semana. Ele comparou o evento a um verdadeiro “shopping de serviços”, onde a administração pública se aproxima das famílias para entender suas necessidades e oferecer suporte direto.

A secretária da Semasc, Dermi Rayol, ressaltou o compromisso da prefeitura em atender às necessidades das comunidades mais vulneráveis, levando serviços essenciais diretamente para onde eles são mais necessários. A presença maciça da população e sua adesão ao programa “Manaus Mais Cidadã” reflete o sucesso e a importância dessa iniciativa.

Testemunhos como o de Elziane Rodrigues, uma jovem dona de casa do bairro Viver Melhor na zona Norte, e Michelle Oliveira, que pôde regularizar as contas de água e luz de sua mãe, destacam o impacto positivo desse evento na vida dos moradores. Para muitos, foi a primeira oportunidade de acessar serviços importantes que podem fazer toda a diferença em suas vidas diárias.

A parceria entre diferentes secretarias municipais, estaduais, organizações da sociedade civil e entidades do poder público foi essencial para o sucesso do evento. Coordenado pela Semasc, o programa contou com o apoio de diversas instituições, demonstrando uma verdadeira união de esforços em prol do bem-estar e desenvolvimento da comunidade.

A foto capturada durante o evento, mostrando a movimentação e a participação ativa dos cidadãos, é um testemunho visual do compromisso e da energia dedicada a esta causa. O “Manaus Mais Cidadã” não é apenas um evento, mas uma manifestação tangível do compromisso em construir uma cidade mais inclusiva e solidária, onde todos têm acesso aos serviços e apoio de que precisam para prosperar.