Roberto Cidade fortalece base política em reuniões estratégicas em Manaus

Neste sábado, 20 de abril, o pré-candidato a prefeito de Manaus, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), conduziu uma série de reuniões estratégicas com pré-candidatos a vereador e seus apoiadores, fortalecendo ainda mais sua base política e consolidando sua presença no cenário eleitoral.





Roberto Cidade, que tem buscado solidificar sua pré-candidatura, reuniu-se com representantes dos partidos PRD, PMB e PSB, que compõem o conjunto de apoio à sua postulação à Prefeitura de Manaus. Durante os encontros, destacou a importância de intensificar os esforços e fortalecer os nomes que estão alinhados com sua visão para a cidade.

“Estamos trabalhando incansavelmente para consolidar nossa pré-candidatura e fortalecer os laços com nossos parceiros políticos. Temos plena confiança nos nossos quadros e juntos construiremos uma Manaus melhor para todos”, enfatizou o pré-candidato.

Além disso, Roberto Cidade ressaltou a solidez da base partidária que sustenta sua pré-candidatura, destacando a diversidade e a consistência do grupo. Ele agradeceu o apoio dos membros dos partidos e expressou confiança na vitória do projeto conjunto.

Os presidentes estadual e municipal do Partido Renovação Democrática (PRD), Felipe Souza e Thaysa Lippy, demonstraram sua satisfação e confiança na pré-candidatura de Roberto Cidade, destacando suas qualidades e comprometimento com o progresso de Manaus.

Presidente estadual do PMB, o deputado estadual Rozenha, enfatizou a importância de unir esforços para superar os desafios enfrentados pela cidade, enquanto o presidente do PSB, Marcelo Serafim, expressou sua confiança no compromisso de Roberto Cidade em preparar Manaus para um futuro próspero.

Além das reuniões com os pré-candidatos e líderes partidários, Roberto Cidade também se encontrou com familiares, amigos, apoiadores e lideranças comunitárias durante a manhã, fortalecendo ainda mais sua base de apoio e recebendo feedback direto da população sobre suas propostas e ideias para a cidade.