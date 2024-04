Flamengo e Palmeiras se enfrentam hoje (21), no Allianz Parque

Palmeiras e o Flamengo se enfrentam hoje, às 16h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).





O Palmeiras vem de uma derrota em casa na última partida como mandante, enquanto o Flamengo busca manter seu aproveitamento perfeito no campeonato. O último triunfo do Palmeiras sobre o Flamengo no Brasileirão ocorreu em 2017, no Allianz Parque, com dois gols de Deyverson, quando a equipe era dirigida por Alberto Valentim.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Endrick, Flaco López e Lázaro. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Fonte: Uol