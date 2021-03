Manaus Previdência entrega prestação de contas ao TCE-AM com antecedência

A Manaus Previdência entrega com antecedência a “Prestação de Contas Anual de 2020” ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a partir do E-Contas, sistema desenvolvido pelo órgão fiscalizador para recebimento de documentos via

internet. O registro foi feito no dia 26 de março (sexta-feira), cinco dias antes do prazo final, que expira no dia 31 de março.

A Manaus Previdência fechou o exercício de 2020 com um superávit financeiro no valor total de R$ 961.671.746,9 apresentado no Balanço Patrimonial, conforme o anexo 14 do referido documento. Diante dessas informações contábeis, a Manaus Previdência utiliza como base para projetar sua posição e desempenhos futuros, assim como acompanhar sua capacidade de atender seus devidos compromissos com seus beneficiários.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, ressaltou que, desse modo, a instituição preserva a transparência e o compromisso da gestão com os órgãos de controle. “A determinação do prefeito David Almeida é que

todas as ações sejam transparentes e tenham o nosso servidor como prioridade. A antecipação da entrega ao TCE é prova de que nós não nos distanciamos das boas práticas administrativas mesmo diante da pandemia”, completou Benayon.

A Prestação de Contas Anual de 2020 foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nº 5.046, no dia 3 de março de 2021, juntamente com a Aprovação Sem Ressalva dos Conselhos Deliberativos, através do parecer do Conselho Fiscal (Cofis) e resolução do Conselho Municipal de Previdência (CMP). Isso demonstra que as origens e aplicações dos recursos estão de acordo com as práticas contábeis adotadas na administração pública.