Manaus se destaca no mapa do turismo gastronômico com apoio da Manauscult

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reforça o compromisso de posicionar a cidade como um destaque no mapa do turismo gastronômico do Brasil ao apoiar o Festival Brasil Sabor 2024, o maior festival gastronômico do país, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).





Com o tema “Pra toda gente e pra todo gosto”, o Festival Brasil Sabor, em sua 18ª edição, acontecerá de 16/5 a 2/6, em diversos restaurantes e bares de Manaus, oferecendo um verdadeiro tour gastronômico pelos sabores e tradições culinárias da região.

“Apoiar eventos como o Festival Brasil Sabor é parte integrante da política municipal da Prefeitura de Manaus para promover o turismo gastronômico e impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, destacou Reginei Rodrigues, diretor-presidente da Manauscult. “Entendemos que a gastronomia é uma parte vital da identidade cultural de Manaus e estamos comprometidos em destacar nossa rica diversidade culinária para o mundo”, completou Rodrigues.

Para o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini, o apoio do poder público municipal ao Festival Brasil Sabor é um reconhecimento da importância de Manaus no cenário gastronômico nacional. “Com este apoio, não apenas celebramos a nossa culinária, mas também promovemos o crescimento econômico e principalmente a valorização dos profissionais do setor”, contou.

Culinária dos rios à mesa

Em 2023, a cidade de Manaus foi reconhecida como destino turístico de destaque pelo The New York Times, que destacou a cidade como um local emocionante para explorar a culinária dos rios à mesa, que incluem produtos locais e receitas ancestrais. Este reconhecimento contribuiu significativamente para elevar o perfil turístico de Manaus, promovendo-a como um destino imperdível no Brasil.

Por isso, a contínua participação de Manaus em festivais como o Brasil Sabor desempenha um papel vital não apenas na celebração da culinária manauara, mas também como motores de desenvolvimento socioeconômico, abrangendo uma vasta gama de setores, desde a agricultura até o comércio, em um ecossistema que propicia crescimento e inclusão produtiva, sobretudo após o período da pandemia de Covid-19.

Valorizar o setor gastronômico e os empreendimentos locais é essencial para consolidar Manaus como um polo de excelência na cena gastronômica nacional. O turismo gastronômico não apenas oferece oportunidades de negócios para restaurantes e empreendedores locais, mas também destaca a criatividade, a inovação e o talento dos profissionais da culinária da região.

Fique por dentro

Os preços e a opção de entrega são diferenciais do festival gastronômico. Além da experiência presencial, os participantes também têm a conveniência do serviço de entrega. A lista completa dos pratos e restaurantes participantes será divulgada no site https://brasilsabor.com.br e no Instagram (@festivalbrasilsabor).