Manaus sedia congresso sobre Saúde Animal, Humana e Ambiental

Governo do Amazonas Apoia Congresso Internacional Focado na Saúde Únicaive International Congress on Animal and Environmental Health – IICAEH 2024” teve início nesta terça-feira (25/06) em Manaus, com o objetivo de promover a Saúde Única, integrando saúde animal, humana e ambiental, com um foco especial na região amazônica. Este evento é apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), através do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev).





O congresso, que se estenderá até sexta-feira (28/06), está sendo realizado em dois locais: o Auditório Vânia Pimentel na Universidade Nilton Lins, no bairro Flores, e o Auditório Uirapuru e Rouxinol no Tropical Executive Hotel, na Ponta Negra. O evento é coordenado pelo pesquisador Gustavo Moraes Ramos Valladão, mestre e doutor em Aquicultura, e reúne especialistas de diferentes países, como Peru, Estados Unidos, Chile, Moçambique, Brasil e Portugal.

Entre os temas discutidos estão zoonoses emergentes, resistência antimicrobiana e impactos ambientais na sociedade. O evento também visa celebrar e efetivar parcerias interinstitucionais, incluindo novos projetos de pesquisa e termos de cooperação internacional entre a Universidade Nilton Lins e universidades do Chile e Moçambique. Uma parceria entre a Universidade Nilton Lins e o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) também resultará em um novo curso de mestrado em Medicina Veterinária.

O público-alvo do IICAEH inclui estudantes, pós-graduandos, profissionais autônomos, professores, pesquisadores e interessados nos temas discutidos. Gustavo Moraes destaca a importância do evento para a troca de conhecimentos e o estabelecimento de parcerias e redes de colaboração. O congresso visa promover a conscientização sobre as consequências das ações humanas na natureza e a importância da preservação ambiental para o bem-estar global.

O Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev) é essencial para a realização de eventos como o IICAEH, que atraem atenção acadêmica e social para o estado. Gustavo Moraes enfatiza a importância do Parev: “A existência do programa permite a organização de eventos deste porte, possibilitando que a comunidade da região Norte tenha acesso e oportunidade de adquirir e trocar conhecimentos com pessoas de outras regiões ou países”.

A programação do congresso inclui palestras, minicursos, apresentações de trabalhos em formato de pôster e oral, ministradas por especialistas renomados. Os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas por meio de atividades práticas e estudos de caso. Detalhes completos da programação estão disponíveis no link: Programação IICAEH 2024.

A agenda de eventos científicos apoiados pelo Governo do Amazonas no primeiro semestre de 2024 pode ser acessada no link: Programação de Eventos Científicos da Fapeam.