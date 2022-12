Manaus tem 147 mil benefiários do Auxílio Brasil que não fizeram acompanhamento em UBSs

Em Manaus, 147 mil beneficiários do programa Auxílio Brasil estão pendentes com acompanhamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). De acordo com a Prefeitura de Manaus, o procedimento deve ser feito ao menos uma vez a cada seis meses, conforme requisito do programa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estima que 254.695 beneficiários integram o público-alvo para o acompanhamento neste segundo semestre, que são mulheres de 14 a 44 anos e crianças de até 7 anos de idade. Porém, desde 1º de julho até a última sexta-feira, 16/12, apenas 107.273 haviam regularizado a situação.

“Essa condicionalidade tem como principal objetivo contribuir para a ruptura do ciclo intergeracional da pobreza, pois o acesso a melhores condições de saúde e educação, que também deve ser acompanhado, aumentam as oportunidades de desenvolvimento social. Esse requisito existe desde quando o programa ainda se chamava Bolsa Família”, informa a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira.

O serviço deve ser feito até o próximo dia 30. A partir de 2 de janeiro de 2023, é iniciada a primeira vigência de 2023, que segue até junho, período em que todos os beneficiários precisam atualizar o acompanhamento novamente.