Manaus tem 27 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda, 09

A Prefeitura de Manaus terá 27 pontos de atendimento para a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 9/8. Em todos os locais estarão disponíveis primeira e segunda doses dos imunobiológicos para pessoas de 18 anos e mais e remanescentes dos grupos prioritários que ainda não tenham recebido a vacina, e os que precisam concluir o ciclo vacinal do caso dos imunizantes que necessitam de duas doses para alcançar a eficácia esperada.

Até o último sábado, 7/8, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da campanha contra a Covid-19 em Manaus, registrava 1.583.022 doses de vacinas aplicadas. Deste total, 1.201.092 foram primeiras doses, 356.899 segundas doses e 25.029 doses únicas.

De acordo com os registros da Semsa, neste domingo, o número de pessoas que tomaram a primeira dose e já passaram dos intervalos para a segunda dose (28 dias da CoronaVac e 84 dias da AstraZeneca e da Pfizer, conforme orienta o Ministério da Saúde), chega a 34.975 pessoas, sendo 19.020 da CoronaVac, 15.384 da AstraZeneca e 571 da Pfizer.

Para receber a primeira dose é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, o CPF e um comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, é preciso levar o documento de identidade, o CPF e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

A Semsa orienta a quem ainda vai tomar a primeira dose que faça o cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) que agilizará o atendimento nos postos, e a consulta ao Filômetro (bit.ly/filometrovacina), que indica o movimento nos locais de vacinação.

Pontos de vacinação disponíveis nesta segunda-feira:

Zona Norte

9h às 16h

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

9h às 17h

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

9h às 19h

UBS Augias Gadelha

Rua A, 15, conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Armando Mendes

Rua das Aragarcias, 786 – Conjunto Manoa

UBS Arthur Virgílio

Travessa 10, nº 3.015 – Amazonino Mendes

Zona Sul

9h às 16h

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

9h às 17h

UBS Megumo Kado

Rua Inocêncio de Araújo, 37 – Educandos

UBS Theodomiro Garrido

Rua São José, s/nº – Colônia Oliveira Machado

Policlínica Castelo Branco

Rua do Comércio, s/nº – Parque 10 de Novembro

UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias

Rua Nova Olinda s/nº – Raiz

Leste

9h às 16h

Sesi – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Ponto para pedestre e drive-thru

UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo

9h às 17h

UBS Silas Santos

Rua Guaporé, s/nº, conjunto Castanheiras – Gilberto Mestrinho

UBS UBS Gilson Moreira

Rua Dr. Pegoraro, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Waldir Bugalho

Rua 7 de Setembro, 871 – Jorge Teixeira IV

UBS Geraldo Magela

Rua I, s/nº – Armando Mendes

9h às 19h

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Oeste

9h às 16h

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Ponto para pedestre e drive-thru

9h às 17h

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa

UBS Ajuricaba

Avenida Leste, s/nº, conjunto Ajuricaba – Alvorada

UBS Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Von Gal, conjunto Santos Dumont – Bairro da União

9h às 19h

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II