Manifestantes vão às ruas em todo o Brasil em atos contra Bolsonaro

Manifestações pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão previstas para ocorrer neste domingo (31/1) por todo o Brasil.

Em Brasília, carreatas foram às ruas nesta manhã, com maior concentração na Esplanada dos Ministérios. Artistas também se reuniram no gramado em frente ao Congresso Nacional para realizar performance contra a atuação do governo federal no combate à pandemia de Covid-19.

Em menor número, grupos de apoiadores do chefe do Executivo também foram ao local para se contraporem aos manifestantes que pedem a saída do titular do Planalto.

A carreata, que se concentrou na Praça do Cruzeiro, por volta das 9h, chegou à Esplanada dos Ministérios às 10h. O percurso até o Congresso Nacional levou cerca de 50 minutos e ocupou duas faixas do Eixo Monumental.

Quando o grupo passava em frente à Catedral de Brasília, houve confronto verbal com manifestantes pró-Bolsonaro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse que não divulgará balanço com o número de participantes do movimento.

Convocados por grupos de esquerda, os manifestantes que gritavam palavras de ordem contra o presidente foram xingados pelos apoiadores de Bolsonaro. Apesar do clima de tensão, não houve enfrentamento físico entre as pessoas que protestavam.

