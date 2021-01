Força Tática apreende armas, drogas e munições em festa cladestina na zona norte

Na madrugada deste domingo (31/01), Policiais Militares da Força Tática prenderam três homens e apreenderam dois adolescentes durante uma festa clandestina, realizada por supostos traficantes na comunidade Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. No local, os policiais militares encontraram armas, drogas e munições.

Conforme a Polícia, as diligências iniciaram após denúncia anônima, que informava que no local havia diversos indivíduos armados efetuando disparos para cima, no intuito de intimidar moradores. A denúncia também apontava que os homens estavam comercializando entorpecentes.

Ainda de acordo com informações da polícia, diante da denúncia, os militares fizeram um cerco policial na localidade, onde alguns indivíduos empreenderam fuga e os demais reagiram à abordagem.

Foram apreendidos uma pistola calibre 380, três munições do mesmo calibre, uma arma caseira de calibre 12, dez munições do mesmo calibre, quatro carregadores de pistola, além de cerca de 1kg de entorpecentes supostamente oxi, seis porções média possivelmente maconha, quatro porções média possivelmente cocaína e cinco celulares.

Os detidos, juntamente com o material apreendido, foram apresentados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP)