Marcelo Ramos anuncia Frente Parlamentar da BR-319

Nesta quarta-feira (24), o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) oficializou a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pavimentação da BR-319. Na ocasião, Ramos também assinou contrato para obras nos aeroportos de Itacoatiara, Maués e Fonte Boa.

O anúncio foi feito ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, em reunião com governadores e parlamentares da Amazônia. “Anunciei agora ao ministro Tarcísio a criação da Frente Parlamentar, uma Iniciativa dos 8 deputados e 3 senadores do Amazonas, e apoiada pelas bancadas de Roraima, Rondônia, Acre e Mato Grosso. Trataremos, agora, das licenças e da busca de recursos em colaboração com Ministério para viabilizar uma ligação rodoviária da Amazônia com o país, que se mostrou imprescindível nesta pandemia.

Ramos referia-se às dificuldades logísticas para o envio de cilindros de oxigênio ao Amazonas, em crise recente de abastecimento do insumo, diante do recrudescimento da pandemia no estado.

Obras em aeroportos

O ministro Tarcísio Freitas e o deputado federal Marcelo Ramos também assinaram parceria com a Infraero para, em um ano e meio, entregar os aeroportos de Itacoatiara, Maués, Fonte Boa certificados para voos regulares de ATR. “Um marco para o interior do Amazonas. Agradeço todo empenho do ministro Tarcísio para estes pleitos do Amazonas”.