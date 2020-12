Marcelo Ramos defende distribuição de recursos para Manaus com vereadores

Depois de receber há duas semanas quatro prefeitos eleitos e um reeleito de municípios do interior do Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) segue em articulação com vereadores de Manaus. A ideia é democratizar as indicações de suas emendas parlamentares.

Ramos discutiu sobre o tema com vinte vereadores de Manaus, entre atuais e eleitos, e mais 4 deputados estaduais, Alessandra Campelo (MDB), Cabo Maciel, Joana D’Arc (ambos PL), e Saulo Viana (PTB). A prefeita eleita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes (MDB), também prestigiou o evento.

Marcelo Ramos garantiu que dará voz aos vereadores no momento da definição das áreas para a destinação das emendas. Entre os anos de 2019 e 2020, o total destes recursos foi de mais de R$ 146 milhões, que contemplaram, por decisão de Ramos, prioritariamente, a área de Saúde do Amazonas.