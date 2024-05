Marinha do Brasil apreende material ilícito no rio Japurá

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, informa que, no dia 22 de maio, o Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) “Rondônia”, realizando ações de Patrulha Naval no rio Japurá, abordou uma embarcação que apresentava avarias na sua proa e duas pessoas acidentadas a bordo, que foram prontamente atendidas pela equipe médica do Navio.





Concomitantemente, foi realizada uma Inspeção Naval na embarcação, onde foram encontrados 12 kg de substâncias entorpecentes do tipo “skunk” na bagagem de um dos passageiros. O suspeito e o material apreendido foram conduzidos para a 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã-AM. Os acidentados foram orientados a prosseguir o atendimento médico em Unidade de Saúde daquele município.

As ações fazem parte da Operação ORION / Ágata 2º trimestre, que consiste no patrulhamento realizado pela Marinha do Brasil e pela Armada da República da Colômbia, na região de fronteira dentro da jurisdição de cada país, no sentido de intensificar a presença do Estado e contribuir para redução dos delitos transfronteiriços e ambientais na região.