Lucas Paquetá é denunciado em investigação sobre apostas no futebol

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham e da seleção brasileira, foi acusado de violar códigos de conduta do futebol inglês. A FA (Associação de Futebol da Inglaterra) anunciou a denúncia nesta quinta-feira (23).





Segundo a FA, Paquetá influenciou diretamente o andamento de quatro jogos, buscando intencionalmente receber cartões para manipular o mercado de apostas, permitindo que outras pessoas lucrassem com isso. Os jogos em questão foram contra Leicester City (12/11/2022), Aston Villa (12/03/2023), Leeds United (21/05/2023) e Bournemouth (12/08/2023), todos válidos pelo Campeonato Inglês.

Além disso, Paquetá foi acusado de não cooperar com as investigações. Ele tem até 3 de junho para responder às acusações ou solicitar uma extensão do prazo.

Em suas redes sociais, Paquetá expressou surpresa e descontentamento com a decisão, negando todas as acusações e afirmando que colaborou plenamente com a investigação. Ele prometeu lutar para limpar seu nome e declarou que não fará mais comentários devido ao processo em andamento.

Fonte: Band