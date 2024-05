Rajada de vento derruba palco e mata nove em evento de campanha no México

Uma rajada de vento derrubou uma estrutura, matando nove pessoas e ferindo 65, em Nuevo León, no norte do México, na noite de quarta-feira (22). O incidente ocorreu durante um evento de campanha do partido Movimento dos Cidadãos, conforme reportado pela imprensa mexicana.





Jorge Alvarez Maynez, candidato presidencial do partido, confirmou que a ventania causou o colapso do palco em San Pedro Garza Garcia. Ele foi levado ao hospital, mas está bem. Alguns membros de sua equipe ficaram feridos.

Devido ao ocorrido, Alvarez cancelou os eventos de campanha previstos para quinta-feira (23). O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentou o acidente, expressando condolências às famílias das vítimas e aos apoiadores do partido.

O governador de Nuevo León, Samuel García, relatou que a região está enfrentando trovoadas, ventos fortes e chuvas intensas.

Alvarez Maynez está em terceiro lugar nas eleições presidenciais do México, que acontecerão em 2 de junho, ficando atrás de Claudia Sheinbaum, do partido no poder, e Xochitl Galvez, da coalizão de oposição.

Fonte: g1