Seca em ritmo acelerado preocupa moradores de Tabatinga

A seca dos rios do Amazonas prevista pelos especialistas, começa dar fortes sinais de superação das cheias históricas. O rio Solimões por exemplo, em Tabatinga (a 1.114 quilômetros de Manaus) está apresentando sinais preocupantes de vazante.





Se continuar assim, a estimativa é de que até o fim do mês a população possa ter sérios problemas de locomoção. Os moradores já começam a se preparar para a pior seca.

De acordo com o gerente do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas (Idam) em Tabatinga, Edson Franco, o governo federal já fez um estudo para a dragagem do rio que abastece a cidade. No entanto, os trabalhos ainda não iniciaram.

Além disso, o governo do Amazonas também já adotou medidas para evitar prejuízos mais sérios com a estiagem. “No ano passado, mais de 23 mil pessoas foram afetadas, principalmente quem estava em comunidades parcialmente ou totalmente isoladas”, comentou.

A população está preocupada pois, somente nos últimos três dias, o rio baixou dois metros.

Confira os dados da régua:

Dia 01/06 10.O2cm

Dia 02/06 09.96cm

Dia 03/06 09.86cm

Dia 04/06 09.76cm

Dia 05/06 09.64cm

Dia 06/06 09.54cm

Dia 07/06 09.46cm

Dia 08/06 09.38cm

Dia 09/06 09.29cm

Dia 10/06 09.17cm

Dia 11/06 09.08cm

Dia 12/06 08.96cm

Dia 13/06 08.64cm

Dia 14/06 08.43cm