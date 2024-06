Pessoas ficam presas em brinquedo de parque de diversões nos EUA

Equipes de socorro conseguiram resgatar 28 indivíduos que ficaram presos por quase 30 minutos, pendurados de cabeça para baixo, em um brinquedo de um parque de diversões histórico em Portland, nos Estados Unidos.





O incidente ocorreu na última sexta-feira (14). Vídeos feitos no local mostram as pessoas presas no brinquedo chamado AtmosFEAR, que estava suspenso no ar (assista ao vídeo abaixo).

30 people were stuck upside down on a ride called “AtmosFEAR ” in Portland yesterday. After 30-45 mins all were brought down safely by the fire department 👀#portland #atmosfear #OaksPark pic.twitter.com/ZwHQJX6jy0 — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) June 15, 2024

O brinquedo opera como um pêndulo e, em certo momento, pode deixar os passageiros completamente de ponta cabeça.

De acordo com o Departamento de Bombeiros e Resgate de Portland, os bombeiros colaboraram com os engenheiros do Oaks Park para manualmente abaixar o veículo, e todos os indivíduos presos foram resgatados.

Um dos passageiros, que já tinha um problema de saúde anterior, foi encaminhado ao hospital para avaliação por precaução, conforme comunicado do Oaks Amusement Park divulgado nas redes sociais. Os demais foram avaliados no local e liberados.

Os bombeiros de Portland afirmaram que havia aproximadamente 30 pessoas a bordo, enquanto o comunicado do parque de diversões menciona 28 passageiros.

O Oaks Park foi inaugurado em 1905. Seu site destaca uma “combinação única em Portland de emoções modernas e charme do início do século, em uma atração que tem encantado gerações de moradores do Noroeste”.

Fonte: g1