Prato do Povo Viver Melhor passará reformas e será reinauguração em breve

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), informa que a unidade do Prato do Povo Viver Melhor ficará fechada nos dias 17, 18 e 19 de junho (segunda, terça e quarta-feira) para a realização de obras de adequação. A iniciativa visa melhorar as instalações e ampliar a capacidade de atendimento à população.





A reinauguração do espaço está marcada para a próxima quinta-feira, 20 de junho, quando o Prato do Povo Viver Melhor voltará a funcionar com uma grande novidade: a partir desta data, serão servidas mil refeições gratuitas diariamente. Atualmente, a unidade oferece 400 refeições por dia ao custo de R$ 1 cada.

A ampliação do serviço faz parte do compromisso do Executivo municipal em promover a segurança alimentar e nutricional da população em situação de vulnerabilidade social. “Com as obras de adequação, poderemos atender um número maior de pessoas, oferecendo uma alimentação de qualidade e contribuindo para a melhoria das condições de vida dos cidadãos manauaras”, afirma a secretária da Semasc, Dermi Rayol.

Atualmente, Manaus conta com sete unidades Prato do Povo que, juntas, distribuem 132 mil refeições gratuitas por mês. Com a reinauguração da unidade Viver Melhor, esse número passará para 154 mil refeições mensais, consolidando o compromisso da administração municipal em combater a insegurança alimentar e proporcionar dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.

A Semasc reforça que, mesmo com o fechamento temporário da unidade Viver Melhor, os demais equipamentos continuarão funcionando normalmente para atender a população. Além dos Pratos do Povo, a cidade tem também seis Cozinhas Comunitárias e dois Restaurantes Populares, totalizando 15 espaços públicos de segurança alimentar e nutricional.