Polícia transportou 15 motos apreendidas em Tapauá para Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), transportou no dia 14, para a capital, 15 motocicletas que foram apreendidas por adulteração do número de identificação do veículo neste município, entre os meses de abril e maio deste ano.





Segundo a delegada Kelly Souto, da 64ª DIP, este delito se cometa para cobrir outros dos delitos anteriores: o robô ou dano do veículo e sua recepção.

“Graças a uma investigação minuciosa, logramos identificar os proprietários de 5 destas 15 motocicletas, que estão esperando a chegada de seus veículos em Manaus”, sinalizou a delegada.

Em colaboração com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), sob a direção do delegado Rodrigo Barreto, as demais motocicletas serão algumas vezes perícias especializadas para identificar os verdadeiros proprietários e proceder à restituição dos veículos.