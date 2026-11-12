Marinha prorroga inscrições para Oficiais Temporários no Amazonas e em Rondônia

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), informa que foi prorrogado o prazo para as inscrições para o Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário como Oficiais Temporários (PS-SMV-OF/2027). As inscrições seguem até o dia 11 de janeiro de 2027, exclusivamente pelo site do Com9ºDN, através do link: https://www.marinha.mil.br/com9dn/pt-br/node/2213. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e deverá ser paga até o dia 12 de janeiro de 2027.

Ao todo, são ofertadas 23 vagas destinadas a profissionais de diferentes áreas de nível Superior, sendo 20 para Manaus (AM), uma para Tabatinga (AM) e duas para Porto Velho (RO).





O total de vagas é distribuído para as seguintes especialidades:

Odontologia (com especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial): 01 vaga;

Enfermagem: 02 vagas;

Administração: 03 vagas;

Direito: 03 vagas (1 para Manaus (AM), 1 para Tabatinga (AM) e 1 para Porto Velho (RO));

Informática: 03 vagas;

Psicologia: 01 vaga;

Serviço Social: 01 vaga;

Biologia: 01 vaga;

Pedagogia: 04 vagas (3 para Manaus (AM) e 1 para Porto Velho (RO));

Química: 01 vaga;

Arquitetura e Urbanismo: 01 vaga; e

Engenharia Civil: 02 vagas.

Para participar da seleção, os candidatos devem ser brasileiros natos e ter, na data da incorporação, no mínimo 18 e menos de 41 anos. O processo seletivo terá várias etapas, começando pela Prova Escrita Objetiva, prevista para 21 de fevereiro de 2027.

Os candidatos que forem aprovados em todas as fases do Processo Seletivo e classificados dentro do número de vagas serão designados para o Serviço Ativo da Marinha e incorporados como Guarda-Marinha do Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail do Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 9º Distrito Naval: [email protected].