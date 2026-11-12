quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Raio atinge casa e provoca incêndio em comunidade quilombola de Barreirinha

Raio atinge casa e provoca incêndio em comunidade quilombola de Barreirinha

Por
Redação 5
-
Reprodução

Um raio durante uma forte chuva destruiu uma casa em uma comunidade quilombola na região do Andirá, em Barreirinha (a 333 quilômetros de Manaus), e causou um incêndio na tarde de quarta-feira (11). Não houve feridos.

O imóvel, construído em madeira, estava desocupado no momento do acidente. Segundo informações dos moradores, a casa era frequentada apenas aos fins de semana. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram toda a estrutura, provocando também o desabamento de parte do telhado.


A tempestade causou outros transtornos na comunidade, que ficou sem energia elétrica e água encanada. Moradores ainda tentaram controlar o fogo, mas não conseguiram evitar a destruição do imóvel devido à falta de água e à intensidade das chamas.

Artigo anteriorPEC de Eduardo Braga deve definir regras de jornada para jornalistas e outras profissões
Próximo artigoMarinha prorroga inscrições para Oficiais Temporários no Amazonas e em Rondônia

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.