Raio atinge casa e provoca incêndio em comunidade quilombola de Barreirinha

Um raio durante uma forte chuva destruiu uma casa em uma comunidade quilombola na região do Andirá, em Barreirinha (a 333 quilômetros de Manaus), e causou um incêndio na tarde de quarta-feira (11). Não houve feridos.

O imóvel, construído em madeira, estava desocupado no momento do acidente. Segundo informações dos moradores, a casa era frequentada apenas aos fins de semana. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram toda a estrutura, provocando também o desabamento de parte do telhado.





A tempestade causou outros transtornos na comunidade, que ficou sem energia elétrica e água encanada. Moradores ainda tentaram controlar o fogo, mas não conseguiram evitar a destruição do imóvel devido à falta de água e à intensidade das chamas.