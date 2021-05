MC Kevin morre após cair do 11º andar de hotel no Rio

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu na noite deste domingo (16) depois de cair do 11º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio.

O Corpo de Bombeiros disse ter sido acionado às 18h13 para a ocorrência da queda. MC Kevin foi levado pelos bombeiros em estado muito grave ao hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul.

A Polícia Civil informou que a 16ª delegacia está investigando o caso.

O artista tem 8,6 milhões de seguidores no Instagram. Na madrugada de sábado (16) para domingo, ele postou um vídeo em seus stories:

“E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show”, disse o cantor.

Há duas semanas, MC Kevin casou com a advogada Deolane Bezerra em uma praia do México. Eles estavam juntos no último show que o MC fez neste sábado (15). Após a notícia da morte, Deolane fez uma postagem em homenagem ao marido.

“Você é e sempre será o amor da minha vida o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou ! Vai com Deus meu menino eu sempre vou te amar !!! ”

G1