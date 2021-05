Aumenta a tensão nos Rodoviários por falta de reajuste e vacinas

Cresce o clima de tensão nas garagens de ônibus dos transportes Rodoviário, em Manaus. Parte, porque a categoria ainda não conseguiu se vacinar e por não receber o reajuste salarial previsto na ‘data base’ dos trabalhadores do sistema.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir de Oliveira, diz que a continuar dessa forma, não terá como segurar a revolta dos motoristas e cobradores. “O Sindicato não tem como dizer para a categoria esperar mais pela vacina e pelo reajuste dos seus salários”, complementa.

Givancir afirma que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram ), ficou de dar a reposta sobre o reajuste dos salários no dia 26 de Abril passado e, até agora, não deu nenhuma resposta.

“A insegurança dos motoristas e cobradores, por causa da indecisão do Sinetram está deixando a categoria muito ansiosa e revoltada”, avaliou.

O resultado pode ser o desencadeamento de várias paralisações pontuais e até a greve geral do sistema.