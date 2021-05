Motorista de aplicativo é preso em Manaus por envolvimento em assalto

Policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram no sábado (15/), por volta das 21h, um homem de 27 anos, por envolvimento em assalto. A detenção ocorreu no Conjunto Ajuricaba, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

A equipe militar realizava patrulhamento no conjunto residencial quando foi acionada por um homem em uma motocicleta, que denunciou ter sofrido assalto, praticado por três indivíduos em um veículo modelo Renault Kwid. Os policiais iniciaram buscas e encontraram o carro na avenida Desembargador João Machado, onde os suspeitos, após receberem ordem de parada, passaram a atirar contra a guarnição policial, que revidou.

Durante a ação, dois dos ocupantes saíram do automóvel e fugiram, e o terceiro, que conduzia o veículo, foi detido pelos policiais. Após revista, nada foi encontrado com o suspeito, mas, no interior do veículo os policiais encontraram sete aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Aos policiais, o motorista do Kwid declarou que os dois homens que haviam fugido portavam armas e que ele atuava como motorista de transporte urbano por aplicativo e somente dirigia o carro, pelo que receberia R$ 150.

O homem recebeu voz de prisão e, juntamente com o carro e os materiais encontrados, foi encaminhado ao 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para esclarecimentos e providências.