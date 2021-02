Medidas restritivas serão fiscalizadas em São Sebastião

A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Uatumã (a 245 quilômetros de Manaus) deverão adotar medidas sanitárias mais rígidas, como a suspensão do funcionamento de serviços não essenciais. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Além disso, também foi recomendado ao município que cumpra rigorosamente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, obedecendo a ordem de prioridade da vacinação em cada unidade de saúde. Em caso de descumprimento, poderá haver penalidades como medidas cíveis, criminais e administrativas cabíveis.

A divulgação do plano de vacinação deverá ser feita em site específico e mídias sociais, atualizando diariamente, até as 22h.