Melhorar a atuação dos parlamentares é melhorar as condições do povo, diz Roberto Cidade

Na abertura do 1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), nesta quinta-feira (21), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) e idealizador do evento, deputado Roberto Cidade (PV), afirmou que o foco principal é aprimorar a atuação dos vereadores dos municípios do interior e, consequentemente, a representatividade da população.

“Esse Fórum foi uma ideia minha, juntamente com as diretorias da Assembleia. O foco é dar suporte às Casas Legislativas do interior. Melhorando o trabalho dos vereadores, com certeza, a gente melhora as condições do povo”, afirmou.

O primeiro dia do Feclam contou com a palestra do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, com o tema: “As Reformas Política e Eleitoral” e a participação de mais de 500 inscritos entre vereadores de municípios do interior e assessores das câmaras municipais.

Nesta sexta-feira (22), o evento terá início pela manhã e será encerrado às 17h. Nesse intervalo, serão realizadas palestras sobre legislação, fortalecimento do Poder Legislativo e marketing político.

Intercâmbio

O presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, Guilherme Lasmar (Republicanos) agradeceu o presidente Roberto Cidade pela realização do Feclam e destacou que o aprimoramento das atividades do vereador é fundamental para o desenvolvimento dos municípios.

“Minha expectativa é aprender muita coisa e não só utilizar no meu mandato, mas compartilhar com os demais colegas. Quanto mais preparado for o parlamentar, melhor será o serviço que ele prestará ao município”, afirmou.

Vereador de primeiro mandato, Betinho ML (PSD), do Rio Preto da Eva, destacou que o evento é um presente aos parlamentares.

“Essa proximidade com a Assembleia está nos dando a oportunidade de melhorar o nível de conhecimento e isso, sem dúvidas, levaremos para nosso município e Rio Preto só tem a ganhar”, disse.