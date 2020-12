Menor de 16 anos, esfaqueia rival em frente ao Shopping Cidade Leste

MANAUS – Por volta das 17hs00min, de quinta-feira, (3), os policiais militares da 14° Companhia Interativa Comunitaria de Polícia, (CICOM), durante deslocamento pela Av. Autaz Mirim, Bairro Tancredo Neves. Foram acionados por populares que informaram que um cidadão havia sido esfaqueado na entrada do Shopping Cidade Leste e que o acusado havia se evadido para o interior do shoppin.

Então a guarnição se deslocou até ao local onde seguranças do estabelecimento indicaram localização do acusado, sendo feita a apreensão do menor infrator E.A.S.O. 16 anos, que confessou ter usado uma faca contra a vítima identificada como Ezequias Pereira de Souza, 38 anos, no qual teve uma discussão.

O acusado buscou uma faca na cozinha da lanchonete no qual presta serviço na praça de alimentação do Shopping Cidade Leste e retornou novamente aí encontro da vítima na entrada Shopping quando desferiu um golpe na região do abdômen da vítima Ezequias que foi socorrido por populares até ao HPS Platão Araújo, onde deu entrada no centro cirúrgico com estado clínico grave.

O menor infrator informou que havia jogado a faca usada em um esgoto, foi feita buscas até o local porém a arma branca não foi encontrada, o mesmo foi deslocado até a DEAAI para os procedimentos cabíveis.