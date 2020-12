Mais de 20 prefeituras do AM estão em situação crítica no Ranking da Transparência

Conforme o Ranking da Transparência, das 62 prefeituras amazonenses, 21 estão apontadas como “críticas” em seu controle interno. Entre elas estão as de Maraã, Itapiranga, Silves, Boca do Acre e Lábrea.

O índice de transparência do portal analisado é de 0,96%. O cenário é o mesmo nas câmaras de vereadores, onde 33 estão diagnosticadas nesse patamar.

O Ranking da Transparência é do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), por meio da Coordenadoria de ‘Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno. O documento analisa os órgãos do Governo do Estado, prefeituras e câmaras de vereadores do Amazonas, diagnosticando a eficiência de seus controles internos.

O Controle Interno é uma exigência da Constituição Brasileira, prevista especialmente nos artigos 70 e 74. Essa é uma forma de auxiliar o gestor na execução de sua administração, evitando que problemas aconteçam.