Família vive momentos de terror durante assalto no bairro Tarumã

MANAUS – Uma família passou por momentos de terror na tarde de quinta-feira (3), por volta das 13h, durante um assalto a uma casa na rua Florêncio, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus. Eles foram mantidos reféns durante a ação criminosa.

De acordo com a vítima, um homem que temendo represálias preferiu não se identificar, dois criminosos armados entraram na casa pela porta dos fundos e anunciaram o assalto.

Muito violentos, eles ordenaram que as vítimas ficassem sentadas no chão da cozinha e questionaram sobre a presença de dinheiro. Os criminosos pegaram a chave do veículo da família modelo Renault Kwid, de cor branca e placas PHX-4A63 e passaram a colocar pertences do imóvel no carro.

“Os dois estavam armados. Um deles aparentava estar mais nervoso, já o outro parecia saber o que estava fazendo. Na casa estava eu, minha esposa e minha filha de sete anos. Foram 20 minutos de terror. Inicialmente ficamos na cozinha, mas depois fomos levados ao banheiro do quarto e trancados no local”, explicou a vítima.

Os dois criminosos fugiram do local levando pertences da casa e o carro da vítima. Equipes da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram buscas na área.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.