Bolsa Pós-Graduação inicia entrega eletrônica de documentos

A Prefeitura de Manaus iniciou às 15h desta quinta-feira, 3/12, o recebimento eletrônico de documentos dos candidatos classificados na primeira chamada do processo seletivo 2021/1 do Programa Bolsa Pós-Graduação. Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, a etapa acontece exclusivamente on-line, pelo endereço http://bolsa.manaus.am.gov.br.

Os contemplados poderão enviar a documentação completa, listada no edital da seleção, até as 17h da próxima segunda-feira, 7. Nessa fase, as informações declaradas no ato da inscrição são comprovadas e o benefício é garantido. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordena a seleção.

A diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, reforça que os arquivos devem estar legíveis, preferencialmente em imagem colorida e no formato JPEG, JPG, PNG ou PDF. “Os candidatos que enviaram a documentação correta, logo neste primeiro dia, já estão com a análise disponível e já receberam o encaminhamento de matrícula”.

Cyrino destaca, ainda, que os comprovantes de inscrição e de renda familiar, assim como a declaração de autônomo (se possuir) devem estar devidamente assinados pelo candidato. “O estudante classificado que deixar de entregar quaisquer dos documentos exigidos poderá, automaticamente, causar a própria eliminação, não sendo admitido o envio em posterior data”, ressalta.

No caso de candidatos que ainda irão concluir o ensino superior até o fim deste ano, a Espi/Semad exige a apresentação da declaração da instituição de ensino do estudante, comprovando que o mesmo é finalista da graduação.

O upload da documentação é feito por meio do portal do Candidato, que pode ser acessado na página oficial do processo seletivo, na área “Acompanhe sua Inscrição”, por meio de login e senha. Após a conclusão do envio, é necessário acompanhar, no próprio portal, a resposta da análise da documentação.

Para a seleção 2021/1 do Bolsa Pós-Graduação foram classificados, na primeira chamada, um total de 2.862 candidatos. Nesta edição, 12 instituições se credenciaram ao programa: Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Salesiana Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Boa Esperança (Fafibe), Centro Universitário Fametro, Fucapi, Intelecto Educação, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Faculdade Martha Falcão Wyden, Universidade Nilton Lins, Faculdade Santa Tereza, Faculdade de Ouro Preto do Oeste (Uneouro).