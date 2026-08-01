Semana da Vigilância Sanitária começa com projeto ‘Fiscais Mirins’ em escolas de Manaus

Prefeitura de Manaus dá início nesta segunda-feira, 3/8, às 9h, à Semana da Vigilância Sanitária 2026, na escola municipal João Valente, na rua Comandante Ferraz, nº 654, bairro Betânia, na zona Sul. Em alusão ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária, comemorado em 5 de agosto, o evento começa com uma ação educativa para alunos da rede municipal de ensino, com a nova edição do projeto “Fiscais Mirins”.

O projeto, iniciativa da Subsecretaria de Gestão de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), tem o objetivo de levar conhecimento e prevenção às famílias de Manaus por meio da educação sanitária. O programa acontece em duas etapas: primeiro, os fiscais da Visa ministram aulas especiais nas escolas, com orientações sobre como comprar alimentos com segurança; e em seguida, os alunos têm a oportunidade de vivenciar uma experiência prática como fiscais de alimentos, inspecionando supermercados da cidade.





A diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, explica que o projeto estimula a formação de multiplicadores das boas práticas sanitárias.

“Os casos de contaminação e intoxicação envolvendo alimentos estragados, mal-acondicionados ou que não foram devidamente higienizados durante o preparo ainda são frequentes, e podem resultar em consequências graves, incluindo o óbito. Por isso, é fundamental levar conhecimentos que ajudem a identificar alimentos nessas situações. Os alunos vão compartilhar o que aprenderam junto a seus parentes e amigos, tornando-se aliados na busca por uma alimentação segura”, afirma.

Este ano, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), quatro escolas foram selecionadas para participar do “Fiscais Mirins”.

Na segunda-feira, 3/8, alunos das escolas João Valente, na zona Sul, e Olga Gutmann Benário, na zona Norte da capital, recebem o projeto. Na terça-feira, 4/8, é a vez das escolas Domingos Sávio, na zona Oeste, e Moisés de França Viana, ambas na zona Leste. Já a experiência prática nos supermercados acontece na quarta-feira, 5/8, para as escolas das zonas Sul e Norte, e na quinta-feira, 6/8, para as das zonas Oeste e Leste.