Mercado imobiliário aquece no AM e impulsiona busca por profissionais

Somente em 2024, foram comercializadas 11.935 unidades habitacionais no Amazonas, um aumento de 62,3% em comparação ao ano anterior. O dado, divulgado em março pela Associação das Empresas do mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), reflete o aquecimento de um setor que demanda cada vez mais profissionais qualificados para novas contratações.





Uma das funções mais requisitadas é a do corretor, que faz a ponte para a celebração de negócios entre pessoas ou empresas. Tão importante é esta profissão que o Brasil celebra, em 7 de abril, o Dia do Corretor. A data também homenageia profissionais dos setores de seguros e planos de saúde, por exemplo.

Para quem tem interesse pela área, o primeiro passo é buscar a formação profissional que confira o aprendizado técnico e a experiência prática do dia a dia do corretor. Isso porque, em um mercado cada vez mais competitivo, ter um bom currículo é fundamental.

“O corretor de imóveis é o elo entre compradores e vendedores, auxiliando em todo o processo de compra, venda e locação de imóveis. No curso, os alunos aprendem desde noções jurídicas e tributárias até estratégias de captação e fechamento de negócios”, afirma a professora Viviane Melo, tutora do curso técnico em transações imobiliárias do Centro de Ensino Técnico (Centec), na modalidade EaD (à distância).

Apesar do crescimento da inflação no Brasil e da taxa básica de juros, que influencia na aquisição de financiamentos, a expectativa ainda é positiva para o setor imobiliário. Prova disso é que o país já soma mais de 650 mil corretores de imóveis registrados, com pelo menos 90 mil imobiliárias em operação. Os dados são do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

Competências

Além das habilidades técnicas, as competências comportamentais também são essenciais para a atuação profissional. A docente destaca que a formação deve ir além da teoria, incentivando um olhar abrangente que valorize tanto o conhecimento prático quanto as habilidades interpessoais.

“A profissão exige diversas competências que podem ser adquiridas por meio do aprendizado e prática, como boa comunicação, conhecimento do mercado e capacidade de negociação”, destaca.

Segundo a professora, outra vantagem da formação profissional é a capacidade de construir uma rede de contatos que permitirá a inserção mais rápida no mercado de trabalho. Isso porque, os alunos podem participar de eventos voltados a profissionais ou estudantes da área, ou ainda de outros setores relacionados.

“É interessante também que boa parte dos alunos já trabalha na área, mas busca a formação técnica para se qualificar na profissão. Para esse estudante, nós entregamos toda a documentação necessária para que consiga estagiar no próprio local onde já trabalha”, comenta Viviane.

Formação

A tutora do curso destaca haver uma série de vantagens associadas à formação EaD, modelo de ensino que só cresce no Brasil. O Mapa do Ensino Superior no Brasil, divulgado em março, aponta que as matrículas de cursos à distância cresceram 326% entre 2013 e 2023. Nos cursos presenciais, as matrículas caíram 29,1% no período.

“A formação EaD é uma tendência importante, porque une duas demandas priorizadas por estudantes. Primeiro, a economia, já que são mais acessíveis. Em segundo, a flexibilidade de horário, já que muitos alunos têm outras rotinas em escolas ou até mesmo em trabalhos com rotina fixa”, afirma ela.

O período de formação do técnico à distância é de 6 a 12 meses. Por isso, é a opção ideal para quem busca concluir os estudos, já que graduações, por exemplo, duram cerca de quatro anos.

“Ao final da formação, o aluno apresenta um trabalho de conclusão de curso técnico, conhecido como TCCt. Novamente, damos todo o suporte para que consiga elaborar o trabalho e assim alcançar a tão sonhada qualificação profissional”, afirma.