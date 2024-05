Metallica doa R$ 500 mil para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A banda Metallica anunciou uma doação de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil) através da sua fundação All Within My Hands para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.





O estado enfrenta sua pior enchente em anos, com quase 1,5 milhão de pessoas afetadas, 105 mortes confirmadas e mais de 230.000 deslocados.

A doação será direcionada à organização sem fins lucrativos Direct Relief, que trabalha em parceria com a OPAS para fornecer assistência às vítimas.

A banda também incentiva o público a contribuir com os esforços da Direct Relief através do site https://www.directrelief.org/.

Facing the worst flooding in recent memory, Rio Grande do Sul is in urgent need of support and relief. Nearly 1.5 million people have been affected by the disaster, including at least 105 people who have lost their lives, another 130 still missing, and over 230,000 displaced from… pic.twitter.com/pF97YG2tee — Metallica (@Metallica) May 10, 2024

Fonte: Gazeta Brasil