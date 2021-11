Ministério da Saúde deverá reforçar assistência à saúde aos Yanomami

O Ministério Público Federal (MPF) cobrou do Ministério da Saúde um plano de reestruturação de atendimento que reforce a assistência à saúde das populações indígenas Yanomami. O objetivo é ampliar o quadro de profissionais que atendem na saúde Yanomami.

O MPF recomenda, ainda, auditoria nas contas do distrito sanitário que cuida da saúde dos indígenas na Amazônia. As medidas ocorrem após reportagem da Rede Globo revelar que os povos tradicionais indígenas sofrem com o abandono e a inação do Executivo federal no combate aos garimpos ilegais.

A invasão ilegal das terras tem alterado a rotina dos indígenas, que não conseguem realizar as atividades rotineiras, como caçar e pescar, para garantir a alimentação. Há 30 mil indígenas, espalhados em mais de 300 comunidades.