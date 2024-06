Ministério Público convoca 26 aprovados em concurso a partir de quinta-feira (27)

Vinte e seis candidatos aprovados no mais recente concurso para o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) estão convocados a se apresentarem, a partir desta quinta-feira (27/06) até o dia 3 de julho. De acordo com a decisão do procurador-geral de Justiça (PGJ) Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, publicada no edital de convocação nº 03/PGJ/2024, os convocados devem apresentar a documentação relacionada no Edital nº 01/2023, procedimento necessário para a lavratura dos respectivos atos nomeatórios e posterior posse em cargo do quadro de servidores efetivos. O edital com a lista dos convocados será publicada no Diário Oficial do MPAM desta quarta-feira (26).





“Trata-se da primeira convocação de aprovados deste certame, com um grupo de 26 novos colegas que poderão se juntar ao quadro de servidores do parquet e reforçar nossos esforços em prol da sociedade amazonense, principal razão de existir deste Ministério Público”, afirmou o PGJ.

As áreas atendidas nesta convocação são análise de sistemas, arquitetura, contabilidade, design editorial e gráfico, engenharias civil e elétrica, pedagogia, apoio administrativo, manutenção e suporte em informática e programação de computadores. Entre as vagas preenchidas, estão candidatos com deficiência e negros.

Concurso superou 35 mil candidatos

Realizado em março deste ano, o concurso para o MPAM teve mais de 35 mil candidatos inscritos para cargos de nível médio e superior. Além das posições disponíveis no edital de abertura, também foi formado um cadastro reserva para cargos não contemplados com vagas, atualmente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 03/PGJ/2024