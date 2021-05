Minutos antes de cantar parabéns, homem é assassinado no São Lázaro

MANAUS – Waderlison Gomes de Sá, de 42, foi executado no momento em que comemorava seu aniversário com amigos em um bar que fica na Piauí, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul da capital amazonense. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, (5), e deixou moradores assustados com o fato.

A vítima que estaria comemorando mais um ano de vida, foi executado por homens armados que chegaram no local em uma motocicleta e atiraram contra Waderlison que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O crime tem ligação com o tráfico de drogas da área. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Texto: Correio da Amazônia