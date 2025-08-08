Mobilidade urbana ganha reforço com entrega de mais 20 ônibus em Manaus

Marcando um novo capítulo na história da mobilidade urbana na capital, o prefeito David Almeida, entregou, nesta sexta-feira, 8/8, mais 20 ônibus zero quilômetro, reforçando o compromisso da atual gestão com a modernização e eficiência do transporte público. Com essa nova remessa, a frota renovada chega a 484 veículos, consolidando um avanço histórico no sistema de transporte coletivo da cidade.





Os novos veículos, operados pelas empresas Eucatur e Expresso Coroado, irão atender, prioritariamente, a zona Leste da cidade, uma das regiões com maior demanda de passageiros. Todos contam com ar-condicionado de alta performance, elevadores para Pessoas com Deficiência (PcDs), câmeras de segurança e motores Euro 6, que reduzem em até 77% a emissão de poluentes, garantindo mais conforto, acessibilidade e sustentabilidade.

“Com essa entrega, melhoramos diretamente a qualidade do serviço de transporte coletivo em Manaus. É um esforço conjunto da prefeitura e do setor para beneficiar trabalhadores do sistema e, principalmente, os usuários. Estamos falando de ônibus modernos, com tecnologia embarcada, acessibilidade total e impacto ambiental reduzido. Essa é mais uma resposta aos investimentos que temos feito para manter o sistema funcionando, mesmo diante de grandes desafios”, afirmou Almeida.

A renovação da frota, segundo o prefeito, vai além da substituição de veículos, representa um novo modelo de transporte coletivo, mais seguro, pontual e eficiente. A meta é manter a entrega média de 120 ônibus por ano até o final da gestão.

Para o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Arnaldo Flores, os novos veículos são um salto de qualidade. “São ônibus de última geração, Euro 6, com menor emissão de poluentes e toda a estrutura para oferecer mais conforto e segurança aos passageiros. Hoje estamos entregando dez veículos da Eucatur e dez da Expresso Coroado, que irão atender especialmente as zonas Norte e Leste”, destacou.

Os veículos entregues também reduzem custos operacionais, diminuem o número de quebras e aumentam a pontualidade, principalmente nos horários de pico. A Prefeitura de Manaus estuda ainda a possibilidade de adquirir diretamente novos ônibus para reforçar o sistema, buscando soluções que permitam mais investimentos em outras áreas estratégicas da cidade.

Com mais essa entrega, a gestão do prefeito David Almeida reafirma o compromisso de transformar o transporte coletivo de Manaus em um serviço moderno, inclusivo e sustentável, atendendo melhor à população e preparando a cidade para os desafios do futuro.