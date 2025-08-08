Lula barra 63 pontos flexíveis mas mantém regas que reforçam a proteção ambiental no Brasil

O presidente Lula vetou 63 pontos do projeto que afrouxava o licenciamento ambiental no Brasil e anunciou novas medidas para reforçar a proteção.





O governo divulgou parte dos 63 vetos ao projeto que mudava o licenciamento ambiental que será enviado ao Congresso.

Esse é um Projeto de Lei para corrigir lacunas e publicou uma Medida Provisória para que um modelo especial de licença ambiental entre em vigor, mas sem eliminar as etapas atuais.

A proposta original, defendida por Davi Alcolumbre, previa licença em uma única fase. O governo descartou essa possibilidade, mantendo as três etapas obrigatórias.

Marina Silva destacou que os vetos são extensos e visam garantir segurança jurídica e proteção ambiental.

As diretrizes do novo texto incluem integridade do processo, segurança para investidores, respeito aos povos indígenas e inovação no licenciamento.

Parte dos 63 vetos ao projeto que mudava o licenciamento ambiental

A lista completa sai ainda hoje, mas já se sabe que as alterações cortadas miram impedir a redução de proteção a biomas, populações tradicionais e áreas sensíveis.

Principais pontos vetados:

Licença por Adesão e Compromisso (LAC) – Impedida para atividades de médio risco, como barragens, garantindo análise técnica adequada

Competência dos entes federativos – Evitada descentralização ampla que poderia gerar “guerra ambiental” entre estados

Mata Atlântica – Mantida proteção especial; restam só 24% da vegetação nativa

Povos indígenas e quilombolas – Preservada obrigatoriedade de consulta mesmo para territórios em fase de reconhecimento

Cadastro Ambiental Rural – Dispensa de licenciamento só para CAR já analisado

Condicionantes ambientais – Medidas compensatórias devem cobrir impactos diretos e indiretos

Unidades de Conservação – Órgãos gestores mantêm poder vinculante no licenciamento

Licenciamento Especial – Governo vetou modelo monofásico para evitar insegurança jurídica

Responsabilidade de bancos – Mantida obrigação de exigir licenciamento antes de liberar crédito

