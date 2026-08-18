terça-feira, 18 de agosto de 2026
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Glória Menezes morre aos 91 anos no RJ

Por
Redação 5
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Atriz Glória Menezes - Divulgação

A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18) aos 91 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da artista, que disse que ela faleceu em casa.

Considerada primeira dama da TV, Glória Menezes foi pioneira ao protagonizar uma novela diária na televisão brasileira e viveu personagens icônicas desde que estreou como atriz no final da década de 1950.


Glória Menezes se dedicou à atuação pela maior parte de sua vida. Ela era aluna da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) quando fundou o grupo teatral Jovens Independentes e optou por abandonar os estudos para mergulhar na companhia.

A atriz vetarana tornou-se presença constante na televisão brasileira e acumulou trabalhos em mais de 40 novelas, além de minisséries e seriados.

A estreia nos cinemas também rendeu prêmio para o currículo da atriz. Ela integrou o elenco de “O Pagador de Promessas” (1962), que levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ao todo, Glória Menezes atuou em sete longas.

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