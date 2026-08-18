Ageman mantém equipes em campo durante serviços de manutenção na ETA Ponta das Lajes

Equipes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) acompanham, desde as primeiras horas desta terça-feira, 18/8, os serviços executados pela concessionária Águas de Manaus durante a parada programada da Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (ETA PDL), na zona Leste da capital.

A unidade foi desligada às 6h para permitir a realização dos trabalhos com segurança. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até as 18h. Durante esse período, o abastecimento de água permanece temporariamente interrompido em bairros da zona Leste e em parte da zona Norte de Manaus.





O acompanhamento da Ageman ocorre tanto na ETA Ponta das Lajes quanto em diferentes pontos da área atendida pelo sistema. Ao longo da manhã, as equipes da Diretoria Executiva de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Ageman estiveram em localidades como Jorge Teixeira, Novo Aleixo, conjunto Lula, Tancredo Neves, São José 3 e Colônia Antônio Aleixo, verificando a execução dos serviços e a situação do abastecimento.

O diretor-presidente da Ageman, Ebenezer Bezerra, também acompanha os trabalhos juntamente com as equipes técnicas da agência. Segundo ele, a fiscalização seguirá durante a manutenção e no período de retomada do sistema.

“Estamos acompanhando de perto os serviços realizados pela concessionária, tanto na Estação de Tratamento da Ponta das Lajes quanto nos bairros atendidos por esse sistema. Nosso trabalho é verificar se todas as intervenções previstas estão sendo executadas e, principalmente, acompanhar a retomada do abastecimento. A Ageman permanecerá em campo para cobrar o cumprimento dos prazos e reduzir ao máximo os impactos dessa parada para a população”, destacou Ebenezer Bezerra.

A manutenção integra as ações preventivas executadas pela Águas de Manaus para reforçar a segurança operacional do sistema de abastecimento durante o período de estiagem e reduzir riscos de intercorrências que possam comprometer o fornecimento de água à população.

De acordo com a programação apresentada pela concessionária, mais de 21 serviços estão sendo realizados simultaneamente. Entre as atividades previstas estão a instalação de novas bombas de captação de água, manutenção das subestações de energia elétrica, além de serviços de limpeza e inspeção na ETA Ponta das Lajes e em outras unidades operacionais localizadas na área atendida pelo complexo.

A Ageman manterá equipes em campo durante toda a execução dos trabalhos e também acompanhará a retomada do abastecimento, fiscalizando o cumprimento da programação e os impactos da manutenção nas áreas afetadas.

Retomada do abastecimento

Após a conclusão dos serviços, prevista para as 18h desta terça-feira, o sistema será religado e o abastecimento começará a retornar de maneira gradativa. Em razão da extensão da rede de distribuição e das características de cada região, a água pode levar mais tempo para chegar às áreas mais distantes e elevadas.

A previsão informada pela concessionária é de que a normalização completa ocorra em até 48 horas após o encerramento da manutenção. Dessa forma, alguns bairros poderão ter o fornecimento totalmente restabelecido até a noite de quinta-feira, 20/8.

Durante esse período, a Ageman seguirá monitorando a recuperação do sistema e cobrando da concessionária as providências necessárias para que o abastecimento seja normalizado dentro dos prazos previstos, reduzindo os impactos à população das zonas Leste e Norte de Manaus.

Caso o abastecimento não seja normalizado dentro do prazo previsto para a respectiva área, os usuários poderão registrar a ocorrência junto aos canais de atendimento da concessionária e também comunicar a Ouvidoria da Ageman, para que a situação seja acompanhada pela fiscalização.

Os canais da Ouvidoria da Ageman são os e-mails [email protected] e [email protected], além dos números de WhatsApp (92) 98410-3247 e (92) 98842-2919.