Estudantes devem atualizar cadastro para garantir meia-passagem em Manaus

A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), orienta que estudantes que ingressaram em faculdades, universidades, cursos técnicos, de idiomas, pré-vestibulares, cursos livres e outras instituições de ensino em Manaus no segundo semestre de 2026 devem atualizar o cadastro para garantir o acesso à meia-passagem no transporte coletivo.

A medida também vale para quem mudou de instituição, curso ou modalidade de ensino ao longo do ano.





Como atualizar o cadastro?

O primeiro passo é procurar a secretaria da instituição de ensino e confirmar se os dados da matrícula foram enviados ou atualizados no sistema do Sinetram. Depois, o estudante pode acompanhar a situação pelo aplicativo “Sou Estudante Manaus”.

Se aparecer a mensagem “CPF não encontrado”, é necessário procurar a secretaria para verificar se a matrícula foi corretamente cadastrada.

A prefeitura reforça que a liberação do benefício depende da validação dos dados pela instituição de ensino, que precisa estar habilitada no sistema.

Primeiro cadastro

Quem começou agora uma faculdade, universidade ou curso e ainda não possui cadastro estudantil também pode solicitar o benefício. O CPF é obrigatório para o cadastro, e a utilização da meia-passagem fica condicionada à confirmação da matrícula pela instituição.

Após a regularização do cadastro, quem ainda não possui o cartão PassaFácil Estudantil pode solicitar a emissão pelos canais digitais do Sinetram.

O pedido pode ser feito pelo aplicativo “Sou Estudante Manaus” ou pela assistente virtual Sindy, pelo WhatsApp (92) 99194-9292 e pelo Telegram @sindy_sinetram_bot.

O cartão pode ser retirado em pontos de atendimento ou entregue em casa, mediante taxa. Também é possível solicitar a emissão nos terminais de integração e demais pontos de atendimento do Sinetram.

Quem já possui um PassaFácil Estudantil ativo não precisa emitir um novo cartão apenas por ter iniciado outro curso. O cartão continua válido, desde que o cadastro esteja regularizado.

Com a atualização dos dados, a Prefeitura de Manaus reforça o compromisso de facilitar o acesso dos estudantes ao transporte coletivo e garantir o benefício a quem tem direito.