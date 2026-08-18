terça-feira, 18 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Em Careiro da Várzea, homem é preso por estupro de vulnerável e...

Em Careiro da Várzea, homem é preso por estupro de vulnerável e corrupção de menores

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

A 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), cumpriu, na segunda-feira (17), mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem, de 44 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores.

As investigações tiveram início há cerca de um ano, quando a equipe de investigação recebeu a informação sobre a conduta do autor. Com apoio do Conselho Tutelar, e levantamento de testemunhas, foi possível identificar elementos que subsidiaram as diligências.


Até o momento foi identificada uma vítima, de 15 anos. Diante dos fatos, foi expedida a prisão temporária do homem, e na tarde de segunda, com apoio da Delegacia Fluvial, foram cumpridos os mandados nas comunidades do Lago do Apipica e Monte Sinai.

O celular do autor foi apreendido e será encaminhado para a perícia. Ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.

Artigo anteriorEncontro com agricultores marca alinhamento ao Programa de Aquisição de Alimentos
Próximo artigoFormação técnica à distância tem alta procura em Manaus; veja como funciona

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.