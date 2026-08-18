Em Careiro da Várzea, homem é preso por estupro de vulnerável e corrupção de menores

A 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), cumpriu, na segunda-feira (17), mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem, de 44 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores.

As investigações tiveram início há cerca de um ano, quando a equipe de investigação recebeu a informação sobre a conduta do autor. Com apoio do Conselho Tutelar, e levantamento de testemunhas, foi possível identificar elementos que subsidiaram as diligências.





Até o momento foi identificada uma vítima, de 15 anos. Diante dos fatos, foi expedida a prisão temporária do homem, e na tarde de segunda, com apoio da Delegacia Fluvial, foram cumpridos os mandados nas comunidades do Lago do Apipica e Monte Sinai.

O celular do autor foi apreendido e será encaminhado para a perícia. Ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.