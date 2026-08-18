Formação técnica à distância tem alta procura em Manaus; veja como funciona

Escola viu busca disparar após a oferta de formações nas áreas da saúde, negócios, indústria e no setor imobiliário

O ensino técnico cresceu quase 300% em dez anos no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em Manaus, esse movimento tem um capítulo particular: a expansão dos cursos técnicos a distância, modalidade que ganhou força até mesmo em áreas antes vistas como dependentes de aulas presenciais.





O Centro de Ensino Técnico (Centec), com mais de 16 anos de atuação na capital, passou a ofertar cursos à distância em 2022. Desde então, a modalidade saltou de 12 matrículas para mais de 1,3 mil alunos, e a expectativa da coordenação é manter o ritmo de expansão em 2026.

A estudante do curso técnico em Logística Karren Viana, 34 anos, já atuava na área, mas sentia falta de uma base teórica mais sólida para desempenhar as atividades com maior segurança. Como precisava conciliar os estudos com outras responsabilidades, optou pela modalidade a distância.

“Procurei o curso técnico porque precisava fortalecer minha base teórica. Na logística, pequenos erros podem gerar grandes impactos, e muitas vezes quem aprende apenas na prática acaba desenvolvendo vícios. Hoje consigo compreender melhor processos como gestão de estoques e executar minhas atividades com muito mais segurança”, comenta.

Assim como Karren, outros estudantes têm buscado formações que permitam conciliar qualificação profissional e rotina pessoal.

Cursos

Atualmente, a escola oferece cursos técnicos a distância em administração, logística, qualidade, contabilidade, recursos humanos e transações imobiliárias. Recentemente, o portfólio foi ampliado com especializações voltadas para a área da saúde, segmento que registra demanda crescente, especialmente entre técnicos em enfermagem.

Entre as novas opções estão instrumentação cirúrgica, imunização, saúde mental, UTI pediátrica e neonatal, saúde da mulher, saúde coletiva, terapia intensiva e cuidados ao paciente crítico adulto, oncologia, além de urgência e emergência.

A coordenadora do EaD do Centec, Eduarda Barbosa, explica que os cursos técnicos têm duração média de 12 meses, enquanto as especializações variam entre quatro e sete meses, permitindo uma qualificação mais rápida.

“A procura cresce porque o perfil do estudante mudou. Hoje recebemos muitos profissionais que precisam conciliar trabalho, família e qualificação. A educação à distância permite essa flexibilidade sem abrir mão da qualidade da formação. Dessa forma, muitas pessoas conseguem continuar estudando sem abrir mão de suas responsabilidades”, afirma.

Como funciona

Segundo a coordenação, os cursos técnicos à distância têm a mesma validade legal dos presenciais, desde que sejam ofertados por instituições autorizadas pelos órgãos competentes. A principal vantagem é a flexibilidade, permitindo que cada estudante organize a própria rotina de estudos.

Além das aulas on-line, os alunos contam com acompanhamento de tutores para esclarecimento de dúvidas e orientações ao longo da formação. Segundo Eduarda Barbosa, a escola também está nos ajustes finais para inaugurar, ainda neste ano, o Centro de Práticas do Centec.

“O novo espaço reunirá laboratórios modernos destinados às atividades presenciais dos cursos técnicos, ampliando a experiência prática dos estudantes e fortalecendo ainda mais a qualidade das formações oferecidas pelo Centec”, destaca.