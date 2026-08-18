Clássicos do automobilismo ganham destaque em encontro neste domingo

O Shopping Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, recebe, neste domingo (23), um Encontro de Carros Antigos, a partir das 17h, no estacionamento externo L1. A programação reúne veículos que marcaram diferentes épocas e continuam despertando o interesse de colecionadores e admiradores do automobilismo.

Além de conferir os carros de perto, o público poderá conhecer histórias e detalhes dos veículos expostos e conversar com colecionadores. A proposta é reunir diferentes gerações em torno de modelos que marcaram época, em uma programação ao ar livre para quem gosta de carros e boas histórias.





Para a coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, um dos atrativos do encontro é justamente a possibilidade de encontrar carros que já não fazem parte da rotina das cidades.

“É muito interessante ver a reação das pessoas quando encontram um carro que fez parte da infância delas ou que lembram de ter na família. E também tem quem venha pela curiosidade, para conhecer modelos que só viu em fotos. Sempre acaba surgindo uma conversa, uma lembrança ou uma história em volta dos carros”, comentou.

Segundo Luana, o encontro também costuma chamar a atenção de quem não é necessariamente apaixonado por automobilismo. “Não precisa entender de carro para aproveitar. Tem muita gente que vem para passear e acaba parando para olhar um modelo, tirar foto ou perguntar sobre a história daquele veículo. É esse lado mais afetivo que acaba envolvendo todo mundo”, destacou.

O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público.