quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Motorista de condução escolar é preso suspeito de abusar de três adolescentes...

Motorista de condução escolar é preso suspeito de abusar de três adolescentes no Lago Azul

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) cumpriu, na segunda-feira (17), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 55 anos, por estupro de vulnerável contra três adolescentes, de idades entre 12 e 13 anos. A prisão foi efetuada no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

As investigações apontam que o suspeito atuava como motorista de condução escolar no transporte dos estudantes. As autoridades policiais tiveram conhecimento do caso após as vítimas, acompanhadas dos responsáveis legais, comparecerem à unidade policial para realizar as denúncias.


Ainda de acordo com as diligências, o crime ocorria durante o trajeto no veículo. O homem obrigava as vítimas a irem no banco da frente quando havia poucas pessoas na condução e, nesse momento, aproveitava para tocar as regiões íntimas das adolescentes.

Diante da gravidade dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do investigado. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.

O homem foi conduzido até a delegacia especializada, onde passou pelos procedimentos cabíveis, e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Artigo anteriorJustiça é acionada para interditar lixão de Iranduba
Próximo artigoEstudantes devem atualizar cadastro para garantir meia-passagem em Manaus

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.